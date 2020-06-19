Тульская «медсестра в купальнике» стала лицом бренда одежды

Москва, 19 июня. Медсестра из тульской больницы Надежда Жукова, ставшая знаменитой благодаря фото в защитном костюме, надетом поверх купальника, начала сотрудничество с брендом одежды ZASPORT. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По признанию девушки, он любит спорт, поэтому с легкостью согласилась стать рекламным лицом бренда.

«В детстве немного занималась спортивной гимнастикой и сейчас просто хожу на фитнес, играю в волейбол. Мне интересно такое сотрудничество, и я буду совмещать эту работу со своей основной профессией. Главное для меня – стать хорошим врачом и помогать людям», — рассказала Жукова.

Она также добавила, что никогда не стремилась к известности и планирует продолжать работу в здравоохранении. Этим летом девушка хочет поступать в медицинский вуз, передает Kp.ru.

«Я наблюдала за историей российской медсестры, получившей всемирную известность, и считаю, что она, как и все медики, заслуживает уважения и поддержки. Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с ковидом», — заявила основатель и главный дизайнер ZASPORT Анастасия Задорина.

Кроме того, компания выразила готовность оказать поддержку Тульской областной клинической больнице, в которой работает ставшая известной медсестра.