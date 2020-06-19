Сенатор Карелова назвала женщин драйвером развития благотворительности в России

Москва,19 июня. Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова считает, что именно женщины являются лидерами и драйверами развития благотворительности в России. Об этом она заявила на заседании Евразийского женского форума при Совете Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Практика развития корпоративной социальной ответственности в России подтверждает, что именно женщины являются лидерами и драйверами развития благотворительности. Они инициируют создание профильных департаментов по развитию корпоративной социальной ответственности в компаниях и настаивают на включение повестки устойчивого развития в стратегию бизнеса, оперативно реагируют на новые вызовы и предлагают эффективные системные решения. Особенно ярко это продемонстрировалось в условиях пандемии», — сказала Карелова.

Сенатор подчеркнула, что в условиях борьбы с пандемией COVID-19 предприниматели искали и реализовывали новые подходы поддержки социальной сферы, граждан и некоммерческих организаций. По ее мнению, бизнес в полном объеме показал свою готовность оперативно подключаться к решению острейших проблем, оказывая безвозмездную помощь гражданам.

«Ряд крупных и средних предприятий в регионах своего присутствия перепрофилировали производство под выпуск медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. В субъектах при непосредственном участии бизнеса были развернуты стационарные лаборатории по выявлению инфекции, осуществлялось участие в строительстве больниц и приобретении необходимого медицинского оборудования, оказывалась финансовая поддержка социально ориентированным НКО, — сказала Галина Корелова. — Непростая ситуация объединила всех неравнодушных, всех тех, для кого помощь людям — не просто красивые слова».

Карелова напомнила, что государство также уделяет большое внимание вопросам развития благотворительности и поддержки социально ориентированного бизнеса. К примеру, на прошлой неделе был подписан закон о снижении налоговой нагрузки для бизнеса, жертвующего денежные средства и товары для НКО.