Осташко предложил закрыть «Новую газету» после статьи в поддержку террористов в Ливии

Главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко призвал закрыть «Новую газету» после статьи «Война за интерес», в которой издание показало свое «истинное нутро», рассуждая о необходимости для России поддержать террористов из ПНС Ливии. Об этом журналист рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

В материале указывается, что в Ливии присутствуют «два центра власти» — Правительство национального согласия» (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем и Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Журналисты подчеркивают, что страны Запада признали ПНС единственной «легитимной» властью в стране (несмотря на что, что оно не является легитимным по условиям Схиратских соглашений. — Прим. ФАН), а Хафтар является «сильным лидером», которого поддерживает Россия. Позиция Москвы в этом конфликте, по мнению авторов, якобы грозит серьезными проблемами для РФ, в числе которых может быть конфликт с турецкой армией.

«Россия рискует не только потерпеть военное фиаско вместе с фельдмаршалом, но и подвергнуться критике со стороны ведущих стран мира и ООН, которые и создали правительство Сарраджа», — говорится в статье «Новой».

На самом деле «Новая газета» уже открыто показывает, что она представляет «интересы стран западного мира», считает Руслан Осташко. Имея регистрацию российского средства массовой информации, издание настроено антироссийски.

«Я слабо представляю, чтобы тот же New York Times писал о том, что в Ираке и Сирии США поддерживают не ту сторону. Например, американское издание сообщило, что [Дональд] Трамп и США должны поддержать [Башара] Ассада. Это просто невозможно представить и грозило бы New York Times гигантскими штрафами. ФБР провело бы расследование по поводу предательства государственных интересов, в результате чего кого-то посадили или арестовали бы, — рассуждает Осташко. — В нашей стране официально зарегистрированное СМИ говорит, что Россия должна поддержать террористов. Хоть «Новая газета» отличается специфическим публикациями, но тут она полностью расчехлилась и показала свое истинное нутро».

В этой ситуации у журналиста возникает большое количество вопросов к правоохранительным органам, поскольку уже не раз было доказано, что «Новая газета» защищает террористов не только в Ливии, но еще в Сирии и Чечне.

«Это известный факт, что издание поддерживает всех тех, кто воюет с нашей страной. С какого перепуга издание до сих пор работает? У обычного народа терпение находится на исходе. Если государство не будет реагировать на антироссийскую позицию представителей СМИ, то население начнет заниматься самосудом. Этого не хотелось бы допустить, потому что могут быть большие последствия. Мы видим, что происходит в США на примере Джорджа Флойда и всей истерии, которая возникла по поводу его убийства. Нам всего этого не надо. Нашим правоохранительным органам нужно обратить внимание на подобные публикации, а также на автора и редакторов», — сказал собеседник ФАН.

Нельзя обойти стороной главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, под руководством которого делаются подобные провокационные материалы. С учетом всех незаконных доходов, Муратов «должен давно сидеть».