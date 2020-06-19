Политолог считает, что выход США из СНВ-3 может превратить Европу в арену боевых действий

Франция опасается, что может стать ареной боевых действий, если между США и Россией начнется ядерная война. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Содействие Франции

Соединенные Штаты и РФ должны начать переговоры по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Кроме того, в переговорах могли бы принять участие и страны Европейского союза. С таким заявлением выступил французский сенатор Андрэ Валлини.

19 июня проходит совместное заседание в видеоформате комитета Совета Федерации по международным делам и комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.

«Нас крайне беспокоит прекращение договора РСМД, а также неопределенность по отношению к договору СНВ-3. Мы считаем, что и РФ, и США нужно обязательно приступить к переговорам по продлению договора СНВ-3, потому что речь идет не только о двусторонних отношениях между Россией и США, но также и об угрозе для европейского континента. Мы думаем, что европейские страны могли бы принять участие в этих переговорах, которые непосредственно касаются и Европы, и НАТО», — заявил Валлини.

Арена боевых действий

Как отметил Владимир Соловейчик, позиция французского сенатора вполне логична, его аргументы заслуживают серьезного обсуждения. Европа в случае ядерного конфликта станет ареной боевых действий. Поэтому и предложение о подключении европейцев к переговорам по ядерному разоружению является оправданным.

«Тем более, что Франция сама является ядерной державой, членом НАТО. Поэтому надо учитывать и ее ядерные арсеналы, и ядерные арсеналы Великобритании, не ограничиваясь только вооружениями США и РФ», — пояснил Владимир Соловейчик.

В то же время, заметил эксперт, на президента США Дональда Трампа повлиять трудно. Вряд ли властям Франции это в данном вопросе удастся. Тем более, что пока речь идет лишь о позиции одного из сенаторов, а не президента или премьер-министра.

«Скорее всего, ничего хорошего ожидать не придется. Накануне президентских выборов в США Дональд Трамп не позволит себе никаких миролюбивых жестов, которые могли бы трактоваться его консервативным электоратом как «признаки слабости» по отношению к РФ или КНР. К гонке вооружений и дальнейшему росту военных расходов. Для Трампа это — надежный способ «разогрева» американской промышленности не только в сфере ВПК, но и в смежных отраслях, создание новых рабочих мест и скорейший выход из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса», — добавил Владимир Соловейчик.

Политолог подчеркнул, что Трамп хочет повторить тридцатипятилетней давности маневр бывшего президента США Рональда Рейгана в борьбе с Михаилом Горбачевым, который привел к победе США в холодной войне и распаду СССР.

Договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает в 2021 году, и США заявляют, что для его продления он должен включать Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.