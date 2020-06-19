Подростки спасли тонущего ребенка в Челябинской области. ФАН-ТВ

Тимирязевский, 19 июня. Река Сухарыш — излюбленное место отдыха жителей Чебаркульского района. В один жаркий день 14-летний Володя Каштанов пришел загорать и купаться. Нырнув, парень увидел под водой маленького мальчика.

«Я плыл под водой и увидел мальчика, потом перевернул его, посмотрел, он лежал уже без сознания», — вспоминает Владимир Каштанов.

Подняв ребенка на поверхность реки, Володя стремительно отнес его к берегу. Мальчик не дышал.

«Где-то на половине пути у меня его уже забрала его мама. На берегу, где сейчас колесо лежит, она его откачивала», — рассказывает спасший тонувшего ребенка.

В какой-то момент мать мальчика Лилия Куликова отвлеклась, чтобы переодеть младшего ребенка, а пятилетний Рафаэль спрыгнул с понтона в воду и захлебнулся. Женщина попыталась оказать ему первую помощь. К счастью, рядом был 17-летний Миша Андроникян, который помог привести малыша в чувство.

«Я взял все в свои руки и начал диктовать, что делать. Отсчитывал ее толчки (речь идет про искусственное дыхание. — Прим. ФАН) и говорил, когда дышать, сколько раз. Мы это проделали раз пять и через две-три минуты у ребенка начался рвотный рефлекс», — рассказывает Михаил Андроникян.

Рафаэль очнулся и заплакал. В скором времени его отвезли в больницу. В настоящий момент мальчик выписан из медучреждения, его жизни ничего не угрожает. Обращаясь к спасителям своего ребенка, мама Рафаэля отметила, что молодым людям удалось спасти не только ее сына, но и от большого горя всю ее семью.