ЦИК рассказал о тестировании организаторов голосования по поправкам на коронавирус

Москва, 19 июня. В ряде регионов РФ уже начали или планируют запустить тестирование организаторов голосования по поправкам к Конституции РФ на коронавирус. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«В целом ряде субъектов РФ началось или планируется тестирование организаторов голосования на COVID-19», — сказала председатель Центризбиркома.

Памфилова подчеркнула, что решение о порядке проведения тестирования в субъектах РФ будет приниматься избирательными комиссиями совместно с санитарно-эпидемиологическими службами, передает «ФедералПресс».

По словам главы ЦИК, при принятии данных решений будет учитываться ситуация в конкретном регионе. Например, в некоторых субъектах тестирование проведут только в эпидемиологически неблагополучных районах, а в ряде регионов проверят только членов избирательных комиссий страше 65 лет.

Также Элла Памфилова отметила, что обязательное тестирование на COVID-19 пройдут все организаторы голосования в Москве и Московской области, в Кировской, Тверской и Сахалинской областях, в Карелии и в Дагестане. Кроме того, выборочное тестирование проведут в Коми, Крыму и Чувашии, пишет РИАМО.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию состоится 1 июля. Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, голосование будет таким же безопасным, как и поход в продуктовый магазин.