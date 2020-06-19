В Госдуме отметили важность закрепления в конституции поправки об индексации пенсий

Москва, 19 июня. Поправка в конституцию, закрепляющая норму об индексации пенсий, является жизненно необходимой для всех граждан России. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам парламентария, данная поправка является жизненно необходимой в нынешних нестабильных условиях, когда на экономику России влияют различные внешние факторы, передает iReactor.

«Приведу вам пример. В 2016 году из-за санкционных нападок Запада бюджет России понес серьезные изменения в сторону уменьшения. И первое, что сделало правительство, это не индексировало пенсию за 2016 год. Вмешательство президента исправило эту ситуацию», — пояснила Бессараб.

Она также добавила, что в настоящее время правительство России ежегодно индексирует пенсию пенсию на тысячу рублей. При этом к 2024 году средняя пенсия в России может составлять около 20 тысяч рублей.

«Чтобы никто не смог повлиять на карманы наших пенсионеров, я считаю важным внести такое изменение, эту поправку о том, что пенсии и социальные пособия индексируются не реже, чем один раз в год», — уверена Бессараб.

Напомним, голосование в поддержку поправок в конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели обеспечит безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Последний день голосования станет выходным.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия России одобрила проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области. Россияне могут подать заявки на участие в электронном голосовании на сайте «Госуслуг».