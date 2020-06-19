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Опубликовано видео перехвата российскими истребителями бомбардировщиков ВВС США

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Опубликовано видео перехвата российскими истребителями бомбардировщиков ВВС США

Москва, 19 июня. Перехват российскими истребителями бомбардировщиков ВВС США над Охотским морем сняли на видео. Запись опубликовало Минобороны РФ.

Инцидент произошел 19 июня. В воздух были подняты российские истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 Восточного военного округа. Они непрерывно сопровождали пару американских бомбардировщиков В-52Н.

В Минобороны РФ подчеркнули, что в ходе операции не было допущено нарушения госграницы РФ. 

Отметим, что двумя днями ранее четыре российских ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ во время планового полета над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова, Охотского морей, а также северной части Тихого океана сопровождались истребителями F-22 ВВС США.

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