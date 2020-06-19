ВЦИОМ: Более половины россиян доверяют главе ЦИК Памфиловой

Москва, 19 июня. Более половины граждан России выразили доверие к главе Центризбиркома Элле Памфиловой, а 36% граждан считают ЦИК главным органом, который обеспечивает соблюдение избирательных прав. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В документе отмечается, что 51% опрошенных в той или иной степени доверяет Элле Памфиловой. При этом не доверяют ей 29% сограждан. Кроме того, 49% опрошенных сообщили, что Памфилова вызывает у них скорее положительные чувства: об этом заявили 43% респондентов.

ВЦИОМ также сообщает, что 88% россиян, участвовавших в опросе, знают о существовании такого органа как ЦИК. Уточняется, что больше всех о работе комиссии осведомлены люди в возрасте от 45 до 59 лет и от 60 лет и старше (по 93%), а 12% впервые услышали о ней. Кроме того, 36% респондентов назвали ЦИК главным органом, который обеспечивает соблюдение избирательных прав, 33% убеждены, что он играет важную роль в обеспечении избирательных прав граждан наряду с другими органами. Несущественным роль Центризбиркома назвали 21%, а 10% затруднились с ответом.

Также 75% россиян заявили, что Центризбирком скорее хорошо справляется с информированием граждан о самих выборах, 74% высоко оценивают информирование о дате проведения голосования, 73% — информирование о возможных способах голосования, 71% — информирование об организации выборов, местах расположения участков.

«Говоря о добровольности посещения общероссийского голосования, большинство планирующих принять участие считают, что люди будут приходить по собственной инициативе — 82%. Только 14% сообщают, что большинство пойдет голосовать по чужому указанию», — отмечается в сообщении ВЦИОМ.

Исследование также выявило, что, по мнению 42% россиян, результаты голосования будут достоверными. 24% опрошенных думают, что какие-то подтасовки на местах, скорее всего, будут, но они не повлияют на результаты голосования в целом. Четверть респондентов, напротив, убеждены, что результатам этого голосования доверять не следует (25%).

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели обеспечит безопасность граждан в условиях пандемии COVID-19. В Москве и Нижегородской области граждане смогут подать заявки на участие в электронном голосовании на портале Госуслуг.