Скончался заслуженный артист России Стоноженко

Москва, 19 июня. Заслуженный артист России Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года. Об этом рассказали в Союзе театральных деятелей.

Председатель союза Александр Калягин от лица театрального сообщества Москвы принес соболезнования родным, близким и коллегам талантливого артиста. Он подчеркнул, что в театре «Сфера», где Стоноженко трудился с 1984 года, произошло горе.

«Когда уходят артисты, которые были частью большой, яркой, прекрасной театральной семьи, в которой каждый артист занимает свою особую нишу, – нестерпимо больно…» — приводятся слова Калягина на сайте союза.

Стоноженко родился 6 января 1959 года в Ленинграде. Окончил театральное училище имени Щепкина. Зрителю он знаком по работам в кино и на телевидении, в частности по сериалам «Паутина 7» и «Анна-детективъ». Кроме того, Стоноженко был артистом дубляжа. Работал над такими картинами, как «Великолепная семерка», «Варкрафт» и «Шпионский мост».

Ранее стало известно о смерти актера и режиссера Олега Борецкого. Артист снялся в таких лентах, как «Зона», «Такая обычная жизнь», «Из жизни капитана Черняева». С 1987 года был директором и актером московского театра «Малая драматическая труппа».