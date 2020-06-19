Ростуризм разрешил посещать пляжи без масок

Москва, 19 июня. Российские пляжи можно будет посещать без медицинский масок, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По словам главы ведомства, текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет снять все ограничения, связанные с отдыхом. Определенную сознательность должны проявлять и сами граждане, отметила Догузова.

«По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», — заявила глава Ростуризма в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

В закрытых помещениях масочный режим сохранится. Догузова добавила, что на пляжах все лежаки будут регулярно дезинфицироваться. В гостиницах будет соблюдаться социальная дистанция, в том числе в ресторанах и бассейнах.

«Я все-таки исхожу из того, что отдыху этим летом быть. Мы достаточно большую работу проделали, чтобы наши граждане смогли комфортно, пусть и с определенными ограничениями, но все же отдохнуть на наших курортах», — добавила Догузова.

Ранее Ростуризм сообщил, что планирует открыть туристический сезон в России с 1 июля. Однако по данным сервиса путешествий «Туту.ру», почти половин российских туристов в этом году отказалась от поездок на отдых на фоне пандемии коронавируса.