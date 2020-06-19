Москва, 19 июня. Роспотребнадзор планирует провести исследование популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Исследование будет проводиться в 22 регионах России. В нем примут участие дети возрастом от года до 17 лет, а также взрослые в возрасте 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

Исследование будет осуществляться с помощью тест-системы, которая была разработана Государственным научным центром прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора. Результаты исследования позволят выявить характеристики эпидемического процесса, а также спрогнозировать возможное развитие ситуации.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 8,5 миллиона человек. От коронавируса погибло 453 тысяч человек.

В России зафиксировано более 569 тысяч случаев, 7,8 тысячи человек скончались. 324 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.