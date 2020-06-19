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Глава МИД Ливии Хувейдж напомнил, как бороться с агрессией Турции

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Глава МИД Ливии Хувейдж напомнил, как бороться с агрессией Турции

Тобрук, 19 июня. Глава МИД Восточного правительства Ливии Абдель-Хади Хувейдж сообщил, что стратегия борьбы с агрессией Турции определена. Министр также указал, что лидер ПНС Файез Саррадж незаконно находится у власти, поскольку его правительство неконституционно.

Как передает издание Afrigatenews, Абдель-Хади Хувейдж высказался против турецкого колониализма, подчеркнув, что все варианты противодействия им были изучены и озвучены. Европа же должна сыграть свою роль в этом вопросе и предпринять конкретные шаги. Дипломат напомнил об угрозе, о которой Европейскому союзу стоит задуматься — сирийских наемниках и террористах, которых Турция тысячами перебрасывает в Ливию. Джихадисты уже наводнили соседние страны: можно проследить тенденцию ухудшения безопасности в этих странах с ситуацией, происходящей в североафриканском государстве. Это говорит о важности переговоров по урегулированию внутриливийского кризиса.

Глава МИД Ливии Хувейдж напомнил, как бороться с агрессией Турции

Министр заявил, что правительство лидера ПНС Файеза Сарраджа давно утратило свою легитимность. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии было создано на основе Схиратских соглашений с целью определить меры по стабилизации обстановки в стране. Его мандат истек два года назад, однако Файез Саррадж, вставший во главе ПНС, отказался сдать свои полномочия. Саррадж заручился поддержкой различных бандформирований и Турции, чтобы удержаться у власти.

Хувейдж ранее отмечал, что сейчас в Ливии находится более 13 тысяч сирийских боевиков, привлеченных турецкими вербовщиками. Для стабилизации обстановки в стране, по его словам, необходимо разоружить все бандформирования, а наемники должны быть выведены с территории государства. Он также напомнил, что единственный путь разрешения кризиса — политический, а не военный. Это и стало главной темой переговоров в Москве между спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым и главой МИД Восточного правительства Ливии. Стороны обсудили вопросы по реализации «Каирской декларации» и итогов конференции в Берлине. РФ выступила за прекращение любых боевых действий, подчеркнув свою заинтересованность в установлении мира в Ливии.

 

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