Глава МИД Ливии Хувейдж напомнил, как бороться с агрессией Турции

Тобрук, 19 июня. Глава МИД Восточного правительства Ливии Абдель-Хади Хувейдж сообщил, что стратегия борьбы с агрессией Турции определена. Министр также указал, что лидер ПНС Файез Саррадж незаконно находится у власти, поскольку его правительство неконституционно.

Как передает издание Afrigatenews, Абдель-Хади Хувейдж высказался против турецкого колониализма, подчеркнув, что все варианты противодействия им были изучены и озвучены. Европа же должна сыграть свою роль в этом вопросе и предпринять конкретные шаги. Дипломат напомнил об угрозе, о которой Европейскому союзу стоит задуматься — сирийских наемниках и террористах, которых Турция тысячами перебрасывает в Ливию. Джихадисты уже наводнили соседние страны: можно проследить тенденцию ухудшения безопасности в этих странах с ситуацией, происходящей в североафриканском государстве. Это говорит о важности переговоров по урегулированию внутриливийского кризиса.

Министр заявил, что правительство лидера ПНС Файеза Сарраджа давно утратило свою легитимность. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии было создано на основе Схиратских соглашений с целью определить меры по стабилизации обстановки в стране. Его мандат истек два года назад, однако Файез Саррадж, вставший во главе ПНС, отказался сдать свои полномочия. Саррадж заручился поддержкой различных бандформирований и Турции, чтобы удержаться у власти.

Хувейдж ранее отмечал, что сейчас в Ливии находится более 13 тысяч сирийских боевиков, привлеченных турецкими вербовщиками. Для стабилизации обстановки в стране, по его словам, необходимо разоружить все бандформирования, а наемники должны быть выведены с территории государства. Он также напомнил, что единственный путь разрешения кризиса — политический, а не военный. Это и стало главной темой переговоров в Москве между спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым и главой МИД Восточного правительства Ливии. Стороны обсудили вопросы по реализации «Каирской декларации» и итогов конференции в Берлине. РФ выступила за прекращение любых боевых действий, подчеркнув свою заинтересованность в установлении мира в Ливии.