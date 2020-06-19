Канадские ученые назвали необычный первичный симптом коронавируса

Оттава, 19 июня. Конъюнктивит или воспаление слизистой оболочки глаза может быть одним из первых и весьма необычных симптомов заражения коронавирусом нового типа. К такому выводу пришли канадские ученые.

Конъюнктивит происходит из-за попадания в глаз бактерий, грязи или же вирусов. Именно такое заболевание диагностировали у 29-летней пациентки, которая поступила в марте в больницу с покраснением глаз.

Лечение, однако, не давало результатов. Медики выяснили, что девушка недавно вернулась из путешествия по Азии. Тогда врачи решили сделать тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Доцент кафедры офтальмологии Университета Альберты Карлос Соларте подчеркнул, что у пациентки не было кашля и лихорадки, поэтому COVID-19 и не заподозрили сразу.

«Мы не знали, что инфекция может впервые проявиться через глаз, а не в легких», — добавил он.

Пациентка перенесла болезнь без осложнений.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года. Из КНР инфекция быстро распространилась по другим государствам. Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию пандемией. По последним данным, зафиксировано свыше восьми миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 450 тысяч человек.

Китайские ученые ранее выяснили, что пациенты, перенесшие коронавирус бессимптомно, имеют более слабый иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2 и в будущем рискуют заразиться повторно.