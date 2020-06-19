Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Москва, 19 июня. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы лидеры дух стран обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили проведение парада Победы в Москве и экономические вопросы. Президент Белоруссии подтвердил визит в Россию 24 июня на парад.

Также президент РФ в ходе общения выразил удовлетворение завершением работы над соглашением о взаимном признании виз.

Ранее Лукашенко заявил, что власти Белоруссии смогли предотвратить «майдан». По его словам, дестабилизировать обстановку пытались определенные силы, «которые активизировались и начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране». Он подчеркнул, что такие попытки предпринимались и ранее, но руководству республики все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Белоруссии.