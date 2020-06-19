В зоопарке в Берлине родился жираф редкого подвида Ротшильда. ФАН-ТВ

Берлин, 19 июня. В зоопарке в Берлине родился жираф редкого подвида Ротшильда. Назвали детеныша Генри. Имя выбирали с помощью пользователей социальных сетей, которые предложили свои варианты. Поступили сотни предложений.
Свои первые шаги Генри сделал в специальном вольере в сопровождении шестилетней мамы Амальки. Сейчас маленькому жирафу уже две недели. Его рост больше двух метров, вес — свыше 60 килограммов. Животное, по словам смотрителей зоопарка, чувствует себя хорошо. Жираф активен и выходит к посетителям.
Жирафы Ротшильда — самый редкий подвид, он занесен в Международную Красную книгу. В дикой природе их осталось меньше двух тысяч особей. В основном все обитают в заповедниках Кении и Уганды. Это самое высокое из животных. Рост может превышать шесть метров, а вес — достигать почти две тонны. Жирафы почти никогда не ложатся, спят стоя около двух часов в сутки.
«Генри родился в загоне с жирафами, он был два метра в длину, что довольно много для жирафа. Свой первый день провел вместе с матерью в их маленькой коробочке, чтобы они могли установить связь. И после этого его подпустили к другим маленьким жирафам, к полугодовалой сестре Белле. Познакомиться с Генри было для нее чем-то новым. Они прекрасно поладили», — рассказал куратор жирафов в Берлинском зоопарке Флориан Сикс.