Банк России снизил ключевую ставку до 4,5%

Москва, 19 июня. Центробанк кардинально снизил ключевую ставку сразу на 1% — до 4,5%. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба регулятора.

По мнению экспертов, это прямой сигнал для банков к изменению кредитной политики.

«ЦБ показывает всему рынку, что ставку я снижаю целенаправленно, планомерно, долгосрочно. И таким образом банки могут подготовиться к изменившейся кредитной политике и принять верное решение», — пояснил экономист Эмиль Мартиросян в комментарии «Федерал Пресс».

Напомним, в марте совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. В апреле ставку снизили до 5,5%. Ее сохранение тогда было вызвано эпидемией коронавируса, а также резким падением цен на нефть и ослаблением рубля.