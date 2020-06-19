Барецкий заявил, что находился в автомобиле Ефремова в момент смертельного ДТП

Москва, 19 июня. Музыкант и скандальный шоумен Стас Барецкий заявил, что находился в автомобиле актера Михаила Ефремова во время смертельного ДТП. По словам Барецкого, в машине в тот вечер сидел еще один загадочный пассажир.

«Я был в той машине с Мишей Ефремовым. Там был еще один человек, но я не могу его назвать, потому что он очень известный, и я боюсь последствий», — рассказал шоумен.

Также Барецкий поделился воспоминаниями о самом ДТП, отметив, что удар не был сильным. Музыкант признался, что в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не сразу понял, что произошло.

«Я вообще практически без ссадин. Немного стукнулся головой. Я вообще подумал, что мы влетели в какую-то канаву», — отметил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По словам шоумена, после ДТП пассажиры Ефремова покурили возле здания МИДа и затем разошлись. О трагических последствиях смертельной аварии Барецкий узнал лишь на следующий день из СМИ, передает «Царьград». Шоумен не пытался связаться с родными погибшего водителя Сергея Захарова, так как не видит в этом смысла.

«Человека уже похоронили, и я в этой ситуации вообще ничего не могу сделать», — отметил Барецкий.

Также шоумен подчеркнул, что не оправдывает Ефремова, севшего пьяным за руль. Барецкий уверен, что актер заслуживает наказания, более того, и сам Ефремов, по мнению музыканта, это прекрасно осознает.

«Как я могу к этому относиться? Плохо! <…> Он общественный человек, все обо всем знают, и его уже все равно будут считать убийцей. Он сам говорит, что хочет в СИЗО. Он может таким образом хоть как-то искупить свою вину», — заключил шоумен.

Напомним, вечером 8 июня автомобиль Jeep, за рулем которого находился Михаил Ефремов, вылетел на полосу встречного движения в районе Смоленской площади в Москве. Иномарка актера врезалась в небольшой грузовик. В результате водитель этой машины получил тяжелые травмы, он был госпитализирован, однако позднее скончался в больнице, пишет Deita.ru.

В момент аварии Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении актера возбудили уголовное дело, сейчас он пребывает под домашним арестом. Ефремову грозит наказание в виде 12 лет колонии.

Сразу после смертельного ДТП в СМИ появились сообщения, что Ефремов во время ДТП якобы был не один. При этом в пресс-службе столичного ГУ МВД России опровергли подобные слухи, отметив, что актер не перевозил пассажиров в вечер трагедии.