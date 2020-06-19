Роскачество рассказало, как выбрать черешню

Москва, 19 июня. Роскачество опубликовало рекомендации по выбору черешни. В организации рассказали, как выбрать хорошую и спелую ягоду.

«При выборе черешни в первую очередь нужно обратить внимание на наличие и цвет черешков», — рассказали в Роскачестве.

В организации пояснили, что черешки первыми высыхают и меняют цвет с зеленого на коричневый. Если черешки у ягоды бурого цвета, то черешня уже долго хранилась и не такая сочная и свежая.

Размер ягод не влияет на вкус, а цвет не определяет спелость. Неравномерный окрас плодов в одной партии может свидетельствовать о невысоком качестве.

«Разный цвет плодов в одной коробке означает, что либо черешню собирали неаккуратно, снимая недозревшие плоды вместе с вызревшими, или в партии смешаны разные сорта, а значит, у отдельных плодов может быть разный вкус, и при хранении они будут вести себя по разному», — отметили в Роскачестве.

Кроме того, в организации призвали обращать внимание на вид ягод ― они не должны быть засохшими, сморщенными, а также поврежденными, побитыми, помятыми или лопнувшими. Также нельзя покупать влажную, подгнивающую или заплесневевшую черешню. Даже если испортились только несколько ягод в упаковке, гниль и плесень быстро распространятся и на свежие.

Хранить черешню необходимо в холодильнике и избегать контакта с влагой. Перед употреблением ягоды необходимо промыть теплой водой.

Ранее Роскачество рассказало, сколько фруктов и овощей нужно есть для похудения. Для безопасной потери веса и во избежание стресса для организма число потребляемых калорий нужно снизить на 15–30%, отметили в организации.