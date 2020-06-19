Экс-участник группы «Мираж» пригрозил судом бывшей супруге из-за обвинений в изнасиловании

Москва, 19 июня. Экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков заявил, что подаст в суд на бывшую супругу Елену. Она заявила, что в 2008 году Жуков ее изнасиловал.

По словам Елены, в этот момент она была на десятой неделе беременности, что привело к выкидышу. Жуков отреагировал на эти слова и назвал их хайпом.

«Я молчу про истории о том, что я наркоман и алкоголик, которые активно продвигает Елена», — сказал музыкант.

Он посетовал, что его бывшая жена не понимает, как артисты зарабатывают деньги. Если репутация испорчена, никто не заказывает концерт с их участием. А это те самые средства, которые, по словам Жукова, он отправляет своим детям.

Певец считает, что кто-то «надоумил» Елену сделать скандальное заявление. Как пишут СМИ, Роман и Елена расстались после 13 лет совместной жизни. В браке у них родилось семеро детей.

Елена утверждала, что певец ей изменял с другими женщинами, а также неоднократно употреблял запрещенные препараты и много пил.