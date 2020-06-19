Лейтенант Народной милиции ДНР напомнил ВСУ о Дебальцево и Иловайске

Вооруженные силы Украины будут продолжать активно обстреливать районы Донецкой и Луганской народных республик и стягивать тяжелую технику к линии соприкосновения. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной — Варяг).

Обстрел Горловки

Вооруженные силы Украины обстреляли район Горловки, в результате два человека получили ранения, также был поврежден водопровод. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Сообщается, что огонь открыл 503 батальон 35 бригады ВСУ. Обстреляны были районы поселков шахт «6-7» и «Имени Гагарина» (находятся на территории Горловки). Огонь велся из минометов калибром 120 и 82 мм, было выпущено более 25 мин.

«По предварительным данным, в результате обстрелов ранение получил мирный житель, а также была повреждена линия водопровода, питающая населенные пункты на подконтрольной украинской стороне территории», — сказал представитель ведомства.

В свою очередь, подразделения ДНР вступили с ВСУ в бой и подавили украинскую огневую точку.

«Киеву нужна война»

Как отметил Александр Матюшин, обстрелы республик Донбасса не прекращаются. И это несмотря на ответный огонь со стороны подразделений Народной милиции. Он обратил внимание, что фильтровальная станция была полностью уничтожена, серьезно поврежден водопровод.

«Это говорит об одном — Киев не желает мира. Все заявления украинских политиков по языковому вопросу, изменениям в конституции и многим другим темам, которые касаются Донбасса, говорят только об одном — Киеву мир не нужен. Все политические демарши на переговорах по мирному урегулированию в Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы говорят только об одном — Киеву нужна война», — пояснил Варяг.

По его мнению, нужно готовиться к крупномасштабному наступлению украинской армии. До этого момента Вооруженные силы Украины продолжат активно обстреливать районы Донецкой и Луганской народных республик и стягивать тяжелую технику к линии соприкосновения.

«И если Киев все-таки решится на полномасштабное наступление, то ему следует помнить о Шахтерске, Иловайске и Дебальцево. Там украинские военные попали в «котлы» в результате военных авантюр предыдущего правительства», — заключил Варяг.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.