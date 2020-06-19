В Кремле не знакомы с позицией Путина по отмене осуждения пакта Молотова-Риббентропа

Москва, 19 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знаком с позицией Владимира Путина касательно инициативы отменить постановление Совета народных депутатов СССР, осуждающее пакт Молотова-Риббентропа. Об этом представитель Кремля заявил журналистам в пятницу, 19 июня.

Законопроект, аннулирующий еще советское постановление в Госдуму внес депутат Алексей Журавлев. Парламентарий считает, что документ не соответствует «принципам исторической справедливости» и принято в условиях внешнего давления.

«Мне не известно о существовании какой-то позиции в плане отмены осуждения пакта Молотова-Риббентропа. Я не располагаю такой информацией», — пояснил Песков.

Постановление Совета народных депутатов было принято спустя 50 лет после подписания пакта Молотова-Риббентропа, в декабре 1989 года. Предложение отменить его уже поддержали 38 ученых, офицеров и общественных деятелей, которые направили открытое письмо в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина.