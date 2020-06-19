В Кремле объяснили выбор National Interest для публикации статьи Путина

Москва, 19 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему авторская статья Владимира Путина о событиях Второй мировой войны была опубликована в журнале National Interest.

«Почему был выбран National Interest? Потому что это очень серьезное издание», — объяснил Песков в разговоре с журналистами.

В Кремле отметили, что авторский материал Путина довольно объемный. Формат National Interest подходит для характера статьи. Кроме того, материал касается американской экспертной аудитории. На русском языке статья была опубликована в «Российской газете» и на сайте президента.

В статье под заголовком «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» российский лидер напомнил о положении дел в Европе в конце 30-х годов, Мюнхенском сговоре. Президент России также подчеркнул решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и призвал западные страны не пытаться пересматривать историческую правду о Второй мировой войне. Федеральное агентство новостей представило главные тезисы статьи Путина.

Российский политик Франц Клинцевич объяснил в комментарии ФАН, какие важнейшие уроки и выводы содержатся в статье президента РФ.