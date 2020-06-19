Правозащитник на примере с Ефремовым объяснил, как положить конец пьяным ДТП в России

Москва, 19 июня. Актер Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП, поскольку ранее нетрезвое вождение сходило ему с рук, если бы каждый выпивший водитель в России уже при первом попадании наказывался по закону, статистика подобных аварий снизилась бы в десятки раз. Об этом заявил председатель Национального комитета противодействия коррупции в РФ, правозащитник Юрий Макеев.

По мнению Макеева, прецедент с Ефремовым показал, что если человек не получил сурового наказания за пьяное вождение, он позволит себе управление автомобилем в нетрезвом виде повторно, и произойдет трагедия.

«Преступление, которое совершил Ефремов, сев за руль в пьяном виде и убив человека, оправданий не имеет. В его основе лежит коррупция. Артист десятки раз попадался в состоянии опьянения полиции, но давал взятки, пользовался известностью или звонил своим покровителям. Его отпускали, порождая чувство безнаказанности. В итоге на его совести смерть человека, и эта история должна стать уроком многим в России», — сказал эксперт в комментарии для ФБА «Экономика сегодня».

Макеев отметил, что в РФ существует регламентация наказания за вождение в нетрезвом виде, и она «достаточно жесткая», однако на деле ее не всегда применяют. Из-за этого люди не извлекают из своих противозаконных поступков никаких уроков и идут на рецидив. Об этом свидетельствует печальная статистика.

«Если бы принцип неотвратимости наказания соблюдался, мы имели бы куда более низкую статистику по «пьяным» ДТП и погибшим. В принципе, история Ефремова — наглядное тому доказательство, ведь за пьяное вождение его останавливали много раз. Если б в первый такой случай он «просох» на общественных работах с многомесячным запретом садиться за руль, а во второй раз угодил на нары, ДТП 8 июня бы не было», — заявил спикер.

Правозащитник объяснил, что актер не просто совершил преступление, а пошел на него с серьезными отягчающими обстоятельствами, и это можно точно определить, открыв Уголовный кодекс РФ.

По его словам, в данной ситуации законодательство не предусматривает «прощения» или альтернативы в виде очередного откупа — исключительно лишение свободы от 5 до 12 лет с вариантами отбытия наказания в колонии-поселении, воспитательном учреждении или тюрьме.

Он также уточнил, что в случае с Ефремовым реальное наказание может сопровождаться добровольным или принудительным лечением от алкоголизма. Это зависит от постановления суда.

«И следователи, и судьи об этом осведомлены, в отличие от «заступников» артиста. И если каждый случай пьяного вождения в России будет сразу наказываться в соответствии с законом, мы увидим, как статистика «пьяных» ДТП в РФ, а также число погибших и пострадавших довольно быстро снизятся в десятки раз», — резюмировал Макеев.

Ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян выразил мнение, что знаменитому артисту после устроенного им 8 июня ДТП не удастся избежать наказания. Уверенность Манукяна основывается на том, что запрос общества на справедливость во всей этой истории крайне высок. Он призвал либералов, которые поддерживают Ефремова, считая его «своим», не надеяться, что гражданское общество ослабит внимание к этой теме и позволит спустить дело на тормозах.

Ситуация с Ефремовым напоминает ту, что годом ранее происходила вокруг дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который подозревался в сбыте наркотиков. Однако ее отличие состоит в том, что вина актера в гибели водителя второго автомобиля очевидна. Поэтому, несмотря на былое признание и известность, он должен быть наказан по закону.