Политолог Джаралла уверен, что принятие поправок закроет все вопросы о целостности России

Симферополь, 19 июня. Крымский политолог Владимир Джаралла считает поправку о неотчуждаемости российских территорий наиболее важной для жителей Крыма.

Он подчеркнул, что данная поправка играет важную для всех крымчан, так как снимает многие вопросы. Эксперт напомнил, что существует позиция Запада, смысл которой заключается в требовании изменения территориальной целостности России.

«Главным законом в любой стране является конституция, поэтому появление подобного пункта в поправках снимет все вопросы о принадлежности Крыма, а также прекратит любые спекуляции на эту тему. Территория России едина и неделима, и она останется такой для будущих поколений», — подчеркнул Джаралла.

Он также добавил, что принятие данной поправки позволит исключить недосказанность в переговорах с другими странами, так как они получат четкий сигнал, свидетельствующий о том, что им не удастся повлиять на позицию России, передает Nation News.

«У них есть два варианта: либо стоять упрямо, как ослы, на своей позиции, либо попробовать отбросить лицемерие и чувство своего собственного превосходства и начать разговаривать на равных, признавая не только свои собственные интересы, но и других стран», — отметил Джаралла.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Проведение голосования в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавируса. Финальный день голосования станет выходным.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия РФ одобрила проведение электронного голосования в Москве, а также в Нижегородской области. Граждане РФ могут подать заявки на участие в электронном голосовании на портале «Госуслуг».