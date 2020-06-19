В Кремле прокомментировали подготовку к параду Победы

Москва, 19 июня. Минобороны РФ принимает все меры безопасности при подготовке парада Победы 24 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание, что следить за подготовкой к этому мероприятию, не входит в функции Кремля, и МО РФ не должно отчитываться о том, как проходят репетиции парада.

Песков также прокомментировал вопрос о появившихся в Сети снимках, на которых якобы участники репетиции не соблюдают необходимую социальную дистанцию и нарушают правила ношения масок.