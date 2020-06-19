Песков оценил безопасность голосования по поправкам

Москва, 19 июня. Участие в голосовании по поправкам в конституцию будет настолько же безопасным, как и посещение магазина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, меры, принятые Роспотребнадзором и ЦИК, призваны обеспечить безопасность на избирательных участках.

«В целом, неоднократно уже аргументированно приводилась информация о том, что разработаны такие правила и такой режим голосования, при котором участие в голосовании не опаснее, чем поход в обычный продуктовый магазин, если говорить об эпидемиологических соображениях», — пояснил Песков журналистам.

Напомним, внести актуальные изменения в основной закон страны предложил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию в январе 2020 года. Поправки в конституцию затронут многие сферы, в том числе усилят социальную роль государства и закрепят его обязанность по охране исторического наследия.

Голосование по поправкам состоится 1 июля.