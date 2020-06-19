ЦИК просит не использовать ее логотип в агитации за или против поправок к конституции

Москва, 19 июня. Центризбирком призвал средства массовой информации исключить логотип комиссии в материалах, призывающих голосовать за или против поправок к Конституции России. Соответствующий документ был опубликован в официальном Telegram-канале ЦИК РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Просим средства массовой информации исключить использование логотипа и иных существенных элементов информационной кампании ЦИК России в распространяемых материалах одновременно с побудительными выражениями, призывающими граждан проголосовать за или против изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в обращении ЦИК.

В Центризбиркоме подчеркивают, что материалы ЦИК были подготовлены исключительно в целях информирования граждан по вопросам, касающимся общероссийского голосования по поправкам в основной закон.

«Использование в агитационных по существу материалах логотипа и иных элементов информационной кампании ЦИК России создает превратное мнение о заинтересованности ЦИК в определенном результате общероссийского голосования, ставит под вопрос беспристрастность комиссии, может вызвать сомнение в точности определения ею результатов общероссийского голосования», — говорится в заявлении.

В комиссии также отметили, что выпускаемые и распространяемые материалы с использованием логотипа и иных существенных элементов информационной кампании ЦИК России не должны содержать побудительных выражений, призывающих граждан проголосовать за или против изменения в конституцию. В случае включения в такие материалы подобных выражений логотип информационной кампании не должен использоваться.

Отметим, ранее в пятницу глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что информационные материалы ЦИК разработаны исключительно с целью разъяснения порядка проведения общероссийского голосования. Она считает недопустимым, чтобы элементы этих материалов, включая логотип, использовались третьими лицами в целях агитации.