В Москве снова разрешили выходить замуж и жениться в присутствии свидетелей и гостей

Москва, 19 июня. С 23 июня в столице браки снова начнут регистрировать в торжественной обстановке — со свидетелями и гостями, проинформировали Федеральное агентство новостей в пресс-службе Управления записи актов гражданского состояния города Москвы.

Ранее, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и объявленными ограничительными мерами, доступ граждан внутрь загсов был существенно ограничен.

«До этого, в течение режима повышенной готовности, отделы загса регистрировали браки исключительно в неторжественной обстановке — без гостей, — отметили в пресс-службе управления. — То есть — жених, невеста и все, даже без свидетелей. С 23 июня будем пускать уже гостей».

ФАН заверили, что меры по недопущению возможного заражения COVID-19 во дворцах бракосочетания продолжат соблюдаться. Невесты, женихи, свидетели и гости торжества должны будут иметь при себе средства индивидуальной защиты.

«Свадьбы, конечно, разные бывают, но никаких ограничений по количеству человек не планируется. При этом все меры безопасности, естественно, будут соблюдаться. Никто же не отменял в Москве рекомендаций Роспотребнадзора. Имеются в виду маски и перчатки, — пояснили в пресс-службе столичного управления. — Вообще, загсы у нас большие, там много места. Никого насильно держать на улице в ожидании своей очереди не будут. И все смогут зайти в фойе».

Ранее заместитель мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о том, что с 23 июня столичные загсы возобновят регистрации брака в торжественной обстановке.