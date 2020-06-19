Самолеты РФ сопроводили бомбардировщики США. События дня. ФАН-ТВ

ВВС России для перехвата подняли в воздух истребители ВВС России подняли в воздух истребители для перехвата американских бомбардировщиков В-52Н над нейтральными водами Охотского моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России. Отмечается, что американские бомбардировщики не нарушали границ России, а российские самолеты выполняли свои полеты в соответствии с международными правилами. Для перехвата целей были задействованы Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Восточного военного округа. Ранее представители Минобороны отмечали, что фиксируют высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ. Напомним, ранее российские радиолокационные станции (РЛС) также взяли на сопровождение два стратегических бомбардировщика ВВС США над северо-восточной частью Тихого океана.

Лукашенко заявил о срыве Майдана в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям страны удалось «сорвать масштабный план» по дестабилизации республики. «Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси — это не шутка и не запугивание — и привести страну к некоему Майдану», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь. По словам главы государства, «маски сорваны с кукол», которые были как на территории страны, так и за ее пределами. Он также отметил, что в настоящее время «фокус всех политических интересов» сконцентрирован на Белоруссии — как с Запада, так и с Востока.

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях Великой Отечественной войны. Материал сделан ко Дню памяти и скорби, 22 июня в России вспоминают одну из самых трагических дат в истории страны. На сайте военного ведомства в новом разделе «В первые дни Великой Войны» можно ознакомиться с уникальными, ранее неизвестными архивными документами. Это оперативные и разведывательные сводки Генштаба Красной Армии, сводки с фронтов, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и дневниковые записи. В первые дни войны Красная армия не только терпела поражения. Так, в рассекреченных документах говорится, что на отдельных участках фронта, несмотря на тяжелейшее положение войск, нашим частям удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, отбрасывать наступающих обратно за государственную границу.