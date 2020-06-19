Украину накрыла вторая волна COVID-19, власть теряет контроль и авторитет

Во многих регионах Украины власти намерены восстановить режим жесткого карантина — вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией происходят в разных регионах регулярно, а смертность от нее вновь растет. Тем самым подтверждается мнение экспертов, ранее заявлявших, что ослабление карантина в стране с загубленной медициной и недисциплинированным населением будет губительным. Теперь, при неблагоприятном раскладе, на Украине вполне может начаться «вторая волна» эпидемии, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

На этой неделе карантин из-за коронавируса на Украине продлили до 31 июля, а в некоторых областях страны, прежде всего западных, он может быть вновь серьезно ужесточен. Причины очевидны — после того, как медицинские власти скомандовали украинцам «Вольно!», большинство из них расслабились настолько, что начисто позабыли как о медицинских масках, так и о правилах карантинного поведения.

Например, по впечатлениям корреспондента ФАН, после открытия продуктовых рынков лишь единицы продавцов соблюдают санитарные нормы, рекомендованные властями. Остальные торгуют, как попало — без масок, перчаток, антисептиков и т.д. Общественный транспорт в Киеве вновь часто забит битком. Двум третьим пассажиров откровенно наплевать на масочный режим, о сохранении которого молят городские власти. Сегодня увидеть людей на киевской улице в маске — это уже редкость.

Но самое пагубное: в крупных городах страны широко распахнули двери так называемые «наливайки» — небольшие бары и рюмочные, в которых после трех месяцев «просушки» нет отбоя от клиентов. В этих местах само напоминание о масках, перчатках и 1,5 метра дистанции — дурной тон.

Власть, ошарашенная новым ростом числа заболевших, постепенно повышает тон, но, судя по поведению украинцев, большинство из них не воспринимает всерьез предупреждения о повторном ужесточении карантинных мер. Разговоры в метро показывают — большинство киевлян «так устали от карантина, что уже не в силах соблюдать ограничительные меры». В конце концов — лето пришло.

Результаты, как говорится, не заставили себя ждать. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, за последний месяц в стране на 80% увеличился показатель заболеваемости COVID-19. На середину июня показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 81,3 человека на 100 тысяч населения, а показатель летальности — почти 3%. А ведь еще в середине мая показатель заболеваемости COVID-19 составлял 45,1 человека на 100 тысяч населения. Резко подскочил и суточный прирост числа подтвержденных больных: до +4,7%.

Кроме того, на Украине уже почти неделю растет число заболевших в сутки: 16 июня их было 692, 17 июня — 758, 18 июня — 829 человек. По официальным данным, в стране заражено более 34 тысяч граждан, из них 15 тысяч выздоровели и 966 человек умерли от осложнений болезни. Впрочем, этим цифрам мало кто из украинцев верит. Ведь даже официальное число проведенных тестов на коронавирус в стране до сих пор не превышает 400 тысяч.

В связи с тем, что украинцы «рано расслабились», кабмин страны выделил семь регионов, в которых можно оставить все, как есть. Это Запорожская область, а также Кировоградская, Полтавская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области. В остальных регионах Украины теперь, по логике правительства, карантин должны вновь ужесточить. В числе этих мер запретят все массовые мероприятия, закроют гостиницы, метро, детские сады и фитнесс-центры, а также вновь запретят пассажирские перевозки и работу культурных учреждений. То есть все то, открытию чего совсем недавно так радовались украинцы, может опять стать для них недоступным.

Впрочем, говорят политологи, на этот раз все будет зависеть не столько от центральной власти (которая все хуже контролирует страну), а от региональных «царьков». Эксперты уверены — многие регионы, особенно на западе страны, не станут выполнять указания из центра. Ведь новое ужесточение карантинных норм — это новые потери для бизнеса, промышленности, сферы услуг, а также новый рост безработицы. При этом многие мэры крупных городов (вроде Одессы или Харькова) еще в мае открыто бунтовали против продления старых ограничений. Поэтому они вряд ли снова захотят уходить на строгий карантин, злить народ и терять рейтинги.

По мнению украинского политолога и социолога Алексея Полторакова, решение правительства Украины продлить «адаптивный карантин» до 31 июля обусловлено объективными медико-эпидемиологическими причинами.

«Ситуацию в стране сильно усугубляет проблемное состояние медико-санитарной инфраструктуры — начиная с состояния больниц, клиник и заканчивая автопарком скорых (многие из них представляют собой «ветошь на колесах»), — считает Полтораков. — Не улучшает ситуацию и избранный властью подход к «кризисному менеджменту» — не делая ничего, списывать все проблемы на демонизируемых ею Петра Порошенко и Ульяну Супрун. Впрочем, эта тактика в публичном пространстве работает всё хуже, украинцы все меньше ей доверяют. Поэтому основную социальную нагрузку «адаптивного карантина» кабмин Украины пытается переложить на местные власти. А это усугубляет давний конфликт «слабый центр — сильные регионы». Между президентом и отдельными губернаторами регионов и без того хватает конфликтов».

Социолог отметил — режим карантина сам по себе остается неоднозначным в правовом поле (конституционность ограничений прав и свобод граждан сомнительна) и малопонятным в социальном измерении. И эта неоднозначность может быть разыграна противниками режима Зеленского уже осенью, в ходе предвыборной кампании в местные органы власти.

Бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий уверен, что украинцы так халатно относятся к мерам безопасности, потому что не знают реальной информации о заболеваемости коронавирусом, поскольку все данные публикуются с недельным опозданием.

«На мой взгляд, количество заболевших на Украине увеличивается не из-за несоблюдения карантина, а из-за увеличения количества проведенных тестов. У нас, как и во многих других странах, чем больше проводят тестов, тем больше обнаруживают больных, — говорит Мусий. — Увеличение числа тестов в 1,5 раза дало и полуторное увеличение выявления носителей коронавируса. Сейчас число тестов возросло до 13–14 тысяч в сутки, соответственно обнаруживают по 700–800 больных. Поэтому какого-то резкого скачка в связи с тем, что люди не придерживаются масочного режима, пока еще нет. Но он в ближайшее время вполне реален».

Кроме того, Мусий указал на несовершенство украинской статистики.

«Статистика числа зараженных у нас, к сожалению, отражает результаты, которые были неделю назад, а то и больше. Реально результаты тестов занимают от 7 до 10 дней, и Минздрав показывает нам картину, которая фактически была неделю назад. То есть сейчас, когда в Киеве и других крупных городах открыли ночные клубы, рестораны и бары, где люди «сидят друг на друге», ситуация ухудшается с каждым днем. Но люди увидят расползание вируса только через 7–10 дней, когда ситуация может стать и вовсе критической. К сожалению, это результат того, что наши политики используют статистику в угоду своим рейтингам и политической целесообразности, по сути, манипулируют данными», — пояснил экс-министр здравоохранения.

Он отметил, что власти могут снова ввести жесткие карантинные меры, но скорее ради политической целесообразности.