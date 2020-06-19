Ковитиди объяснила актуальность статьи Путина «75 лет Великой Победы»

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди разъяснила важность статьи президента РФ Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Статья президента РФ была опубликована в англоязычном издании The National Interest, а также на сайте Кремля и в «Российской газете».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди поделилась с Федеральным агентством новостей своими размышлениями по поводу прочитанного.

Что такое общая ответственность. Колонка Ольги Ковитиди

Мир намного более хрупок и уязвим, чем мы думали. Захлестнувшая планету пандемия новой коронавирусной инфекции это доказала. Дай Бог, чтобы эта пандемия стала последней, но мы должны осознавать все риски и угрозы, существующие сегодня, в том числе в связи с нашей непростой политической реальностью.

Поэтому президент России в своей статье пытается достучаться до каждого из нас. Он обращается к лидерам и правительствам каждого государства, чтобы донести до всех необходимость осознания собственной меры ответственности за все события, которые происходили и произойдут на нашей планете. И начинает Владимир Путин с себя, со своего восприятия и осознания событий страшной войны, завершившейся 75 лет назад.

Объясню, почему этот откровенный, душевный и в то же время чрезвычайно исторически выверенный и грамотный анализ событий Второй мировой войны так актуален сегодня. Президент разъясняет, какие именно уроки истории должны помочь нам избежать ошибок прошлого и о чем мы должны с гордостью сказать всему миру.

А сказать мы должны: СПАСИБО РУССКОМУ СОЛДАТУ! Гвардии рядовому Красной армии за спасение мира и человечества. Спасибо его другу — американскому, английскому солдату, приблизившему момент, когда было поднято наше Знамя Великой Победы. Спасибо антифашистам всех стран, партизанам, мирному населению от мала до велика — всем, кто своим героическим трудом ковал нашу общую Победу. Спасибо матерям и отцам, давшим миру Солдата Великой Победы.

В своей статье Владимир Путин раскрывает глубинные процессы, ставшие причинами Второй мировой войны. Он объясняет, какие первопричины стали предпосылками одной из самых страшных трагедий человечества. Президент рассказывает о решениях, принятых западными странами по итогам Первой мировой войны. Владимир Путин напоминает, что унизительный Версальский мир стал для немцев символом глубокой несправедливости. Потерпевшая поражение Германия была фактически разграблена, а ее противники существенно обогатились за счет проигравших.

Президент доходчиво объясняет, что несправедливость и унизительность Версальского мира стала одной из причин массового объединения немцев на принципах нацистской идеологии. Унижение целого народа достаточно быстро сформировало питательную среду для радикальных и реваншистских настроений в Германии. Если есть обиженные, всегда найдутся те, кто пытается воспользоваться обидой этих людей. И мы должны это понимать. Нацистская пропаганда умело манипулировала сознанием людей для создания атмосферы массового психоза.

Чем это закончилось, мы с вами хорошо знаем. Концлагеря, сожженные города и деревни, массовое уничтожение людей. Можем ли мы с вами допустить повторения этих страшных событий?! Конечно, нет.

При этом, давая оценку итогам Второй мировой войны, отдавая должное солдатам и офицерам, нашим союзникам по Второму фронту, мы просто обязаны вспомнить, как западные государства в течение длительного времени потворствовали Адольфу Гитлеру. Финансовые и промышленные круги Великобритании и Соединенных Штатов активно вкладывали капиталы и ресурсы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. Не будем об этом забывать.

Пройдет время. Вырастут наши дети, внуки, многое изменится. Но всегда будет наше с вами Отечество, великая страна России. Ради этого мы живем, работаем, любим, растим детей и внуков и — самое главное — помним нашу историю. И наших детей мы должны научить любить и помнить. Ведь Родина начинается с нашего рода, с каждой семьи. Поэтому мы сделаем все, чтобы наша любовь к Родине и память наших предков были живы для наших детей и внуков, для всех последующих поколений.

Этому посвящена статья нашего президента Владимира Путина. Это хороший, откровенный, простой разговор о сложном.