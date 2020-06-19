Навального, Соболь и Яшина добавили в «антипровокационный список» Милонова

Москва, 19 июня. Депутат Евгений Марченко рассказал, чьи фамилии он бы дополнительно включил в «антипровокационный список», предложенный накануне депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

«Прежде всего, это сообщники [блогера Алексея] Навального — Леонид Волков, Любовь Соболь и прочие его подопечные. Еще в списке обязательно должен быть московский муниципальный депутат Илья Яшин, весь «семейный подряд» Гудковых. И Алексей Венедиктов еще из «Эха Москвы». Вот с ними нужно, конечно, разбираться», — сказал он в комментарии для «Политики сегодня».

Марченко разделил мнение Милонова о том, что вышеуказанные лица вполне заслуживают высылки из России.

«Я считаю, что идея хорошая. Это было бы правильно. Понимаете, если люди ненавидят свою родину, они должны быть лишены возможности здесь жить. Поэтому идею Милонова я поддерживаю. Либо этих оппозиционеров изолировать от общества за подрывную деятельность, либо вообще их выслать», — резюмировал парламентарий.

В четверг, 18 июня, Милонов предложил сформировать «антипровокационный список» и внести в него имена ряда оппозиционеров. Среди них депутат выделил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, журналистку Юлию Латынину и блогера Алексея Навального. По мнению парламентария, к фигурантам данного перечня должны применяться жесткие меры, вплоть до высылки из страны.

Милонов полагает, что, вероятно, в таком случае эти лица осознают необходимость защиты своей страны и учета ее национальных интересов.