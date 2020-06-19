Суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина

Киев, 19 июня. Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина до получения разъяснения Верховного суда о неприкосновенности президента.

«Обратиться к главе Верховного суда для принятия решения об обращении в Конституционный суд Украины для официального толкования нормы конституции о том, что президент Украины пользуется правом неприкосновенности на весь период исполнения полномочий», — сообщил судья Андрей Мисинкевич.

Напомним, Зеленский вместе с главой офиса президента Украина Андреем Ермаком и другими чиновниками посетил кафе во время поездки в Хмельницкий. При этом в городе действовал карантин, а все заведения были закрыты.

Полиция составила протокол в отношении Зеленского и направила его в суд. Протокол также был составлен в отношении владельца кафе, который обслужил клиентов, несмотря на запрет. Владельцу кафе грозит штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен (от 638 долларов до 1276 долларов). Зеленский признал свою вину и заявил, что готов оплатить штраф.

Ранее стало известно, что жена президента Украины Елена проходит лечение от коронавируса в стационаре киевской больницы, ее состояние стабильное. У Зеленской выявили коронавирус, супруга президента проходила лечение амбулаторно, но позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Президент Украины ограничил встречи и находится на частичном карантине.