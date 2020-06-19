Олейник: Осенью Порошенко получит должность премьер-министра Украины

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных дел против бывшего президента страны Петра Порошенко. Экс-депутат Рады Владимир Олейник не исключил, что так Порошенко готовят кресло премьер-министра Украины.

Три уголовных дела против Петра Порошенко были закрыты на прошлой неделе «из-за отсутствия состава преступления», сообщила генпрокурор Украины Венедиктова. Она уточнила, что речь идет о делах назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева и назначении членов Высшего совета правосудия.

«Против Порошенко возбуждено около 20 уголовных дел. Надо понимать, что для возбуждения уголовного дела в России нужны основания, а на Украине другой порядок: если кто-то сообщил о совершении преступления, его обязаны внести в реестр. Дело возбуждается и начинается проверка. Так вот, в отношении Порошенко возбудили уголовные дела, а потом начали искать основания. По трем делам из 20 оснований не нашли. И это спустя год! И тут справедливо спросить, почему по другим делам нет действий? Все говорит в пользу того, что Порошенко вряд ли будет осужден», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Верховной рады V-VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Он напомнил, что отдельные чиновники Евросоюза настаивают на том, что бывшего президента Украины нельзя привлекать к уголовной ответственности, поскольку это будет «политической расправой». Аналогичной позиции придерживается и американское посольство на Украине.

«А теперь посмотрите на нюансы — они очень важны. Вчера Порошенко был в суде. Он сел там, где должны сидеть прокуроры. И это неспроста. Он неглупый человек. Порошенко намеренно показал действующему президенту Владимиру Зеленскому: «Парень, скоро я стану твоим приговором». А кто был в зале суда? Сторонники Порошенко и представители разных стран. Как вы думаете, легко ли суду принимать решения, когда в зале сидят люди, от которых зависит твоя судьба? По крайней мере, ты рискуешь не получить визу в какие-то страны. Это самое настоящее давление на суд», — считает Олейник.

Политик не исключает, что «Порошенко готовят на усиление Зеленскому».