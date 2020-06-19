Журова рассказала, какое наказание ждало бы Ефремова в США

Москва, 19 июня. Актер Михаил Ефремов, с учетом всех факторов, мог бы пожизненно лишиться свободы за убийство человека в результате ДТП, если бы авария произошла в США. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я, как и многие, обожаю Ефремова как актера. Но это не отменяет его вины в случившемся. Это не показательный суд, Ефремов сам признал свою вину за совершенное ДТП, за нарушение человеческих признаков, так как он сел пьяным за руль. И если сейчас на решение суда повлияют его предыдущие заслуги, такие случаи могут участиться», — отметила она в комментарии «Слову и делу».

По словам Журовой, в США и многих других странах наказание за ДТП предусматривает от 15 лет лишения свободы. Далее срок заключения зависит от разных факторов.

«И дальше уже по совокупности фактов: сел пьяным за руль, убил человека. Там человеку назначат срок вплоть до пожизненного — гораздо солиднее, чем в России уже после ужесточения закона», — констатировала депутат.

Журова напомнила, что в советское время любимые эстрадные артисты тоже попадали под арест, но за свои правонарушения несли ответственность наравне со всеми гражданами. Кроме того, для знаменитого человека того времени совершение преступления означало конец блестящей карьеры, но сегодня это не обязательно так.

«У всех сейчас двоякое отношение к ситуации. С одной стороны — великий артист, с другой — человек, который сел пьяным за руль, и по вине которого оборвалась жизнь другого. Самое страшное — мы понимаем, что он не в первый раз сел за руль в таком состоянии», — подчеркнула Журова.

Депутат уверена, что после июньской трагедии безнаказанности Ефремова пришел конец. Она также отметила, что к преступнику актера приравнивает уже сам факт того, что он позволил себе сесть за руль пьяным.

Мнения, что Ефремов должен быть наказан по всей строгости закона, придерживается и другой представитель Госдумы — Виталий Милонов. Он требует для устроившего «пьяный ужас» артиста реального тюремного срока.

Ситуация с «делом Ефремова» похожа на происходящее годом ранее вокруг дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревали в сбыте наркотиков. Отличие состоит в том, что вина артиста в гибели водителя второго автомобиля очевидна. Ефремов должен понести наказание в соответствии с законом.