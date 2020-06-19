Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Минск, 19 июня. Власти Белоруссии смогли предотвратить «майдан», заявил лидер республики Александр Лукашенко.

По его словам, дестабилизировать обстановку пытались определенные силы, «которые активизировались и начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране». Он подчеркнул, что такие попытки предпринимались и ранее, но руководству республики все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что это не шутка и не запугивание, но эти силы, действительно могли привести страну «к некоему майдану». Теперь, как подчеркнул политик, удалось сорвать маски не только с «кукол» внутри республики, но и с «кукловодов, которые сидят за пределами» Белоруссии.

По его мнению, сейчас «фокус всех политических интересов» как Запада, так и Востока сконцентрировался на Белоруссии.

Как сообщалось ранее, 18 июня был задержан претендента на пост президента республики, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Он обвиняется в попытке повлиять на свидетелей и сокрытии улик. «Дело «Белгазпромбанка» расследует КГБ республики.

Там полагают, что на базе банка была создана организованная преступная группа, члены этой ОПГ вывели за границу более 430 млн долларов.

В рамках расследования дел, связанных с «Белгазпромбанком», были задержаны около 20 человек, в том числе люди, занимающие руководящие должности в данной финансовой организации.

Отметим, что «Газпром» и «Газпромбанк» владеют по 49,8% акций «Белгазпромбанка», Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций. В «Газпроме» задержание топ-менеджмента и смену руководства банка считают незаконными.