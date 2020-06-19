Песков рассказал о возможности продления мер поддержки для населения и бизнеса

Москва, 19 июня. Президент РФ Владимир Путин сообщит о решении продлить меры поддержки населения и бизнеса после 1 июля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Когда решение будет принято президентом [Владимиром Путиным], он об этом сообщит, сейчас пока я ничего не могу сказать конкретного», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности продления ряда мер поддержки граждан и бизнеса после 1 июля.

Напомним, 15 июня Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Глава государства напомнил, что 1 июля истекает срок действия ряда мер, которые принимались в связи с пандемией коронавируса. В связи с этим президент РФ поручил в ближайшее время принять решение по поводу продления или внедрения новых мер.

Кроме того, на совещании Путин отметил, что впереди страну ждет непростой период восстановления экономики и привычного ритма жизни. Также президент обратился к членам правительства с просьбой донастроить меры поддержки населения и экономики в случае, если наблюдаются сбои. В частности, президент считает необходимым донастроить программу льготной ипотеки под 6,5%. Глава государства подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса было важным, чтобы люди не откладывали приобретение жилья.