ليبيا ,18 يونيو: ظهرت صور وثائق لحكومة الوفاق الوطني الليبية تسمح بإعدام المواطنين ، قدم أحمد المسماري أدلة جديدة على جرائم حرب حكومة الوفاق الوطني.

لخصت المفاوضات بشأن التغلب على الأزمة الليبية في موسكو

تحدث وزير الخارجية الليبي عبد الهادي حويج عن المفاوضات في موسكو والعدوان التركي والخطوات اللازمة لحل الأزمة في دولة شمال إفريقيا.

أجازت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني عقوبة الإعدام الفوري بشكل رسمي

نشر أحد مستخدمي تويتر صورة لوثائق وزارة الداخلية لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، والتي تسمح للجماعات الموالية باستخدام عقوبة الإعدام ضد "المواطنين المعارضين".

نشر الجيش الوطني الليبي أدلة بالفيديو عن جرائم حرب ارتكبها مسلحي حكومة الوفاق الوطني الليبي

أظهر المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي ، أحمد المسماري ، أدلة على الجرائم التي ارتكبها مسلحو حكومة الوفاق الوطني في المدن التي تم الاستيلاء عليها ، وتحدث أيضًا عن عمليات مكافحة الإرهاب التي يقوم بها جيش خليفة حفتر والغزو التركي وموقف المجتمع الدولي من الأزمة في ليبيا.

تتقاسم الشركات التركية الاقتصاد الليبي

وصل وفد من أنقرة إلى طرابلس في زيارة رسمية غير مخططة في 17 يونيو. ناقش كبار الضيوف مع ممثلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني مشاركة الشركات التركية في اقتصاد غرب ليبيا.

أشار خبير من أين تأخذ الولايات المتحدة جنودا للتدخل في شؤون ليبيا

ترسل الولايات المتحدة بانتظام الإمدادات العسكرية بالطائرة إلى طرابلس ومصراتة ، التي تحتلها عصابات ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي. رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوفا أندريه كوشكين على يقين من أن واشنطن تريد تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط ، وذلك باستخدام آلاف الأفراد العسكريين من قاعدة في ألمانيا.

حكومة الوفاق الوطني الليبي تفقد السيطرة على الوضع الأمني ​​في طرابلس

تستمر الخلافات بين المرتزقة السوريين وعصابات الجماعات المحلية. تقارير عديدة من السكان المحليين لا تترك أي شك في ان الخلافات في مخيم الإرهابيين أصبحت ضخمة وعنيفة ، وفقدت طرابلس السيطرة على الوضع.

لم يتوقف مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعية في ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية عن نشر النزاعات بين الجماعات المحلية ومرتزقة تركيا من سوريا. اندلعت اشتباكات مسلحة في كل مكان أدت إلى نشوب حرائق ووفاة مواطنين محليين.

أوضح خبير لماذا قامت أفريكوم بنشر معلومات مزيفة عن روسيا في ليبيا

تنشر الولايات المتحدة معلومات مزيفة عن روسيا في ليبيا ، خشية أن يؤدي التعاون بين موسكو وأنقرة إلى إضعاف الناتو بشكل ملحوظ. وقد عبر عن هذا الرأي بوريس روزين, رئيس تحرير مركز تحليل المعلومات "كساد".

وأشار الخبير العسكري إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بحملة واسعة النطاق ضد روسيا في المجال الإعلامي. من خلال نشر معلومات مزيفة عن روسيا، فإنهم يحاولون جعل موسكو مسؤولة عن الأحداث في ليبيا ، تاركين وراءهم حقيقة وجود مشاكل خطيرة داخل حلف شمال الأطلسي.