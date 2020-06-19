Песков не исключил корректировки по приглашенным на парад Победы главам стран

Москва, 19 июня. Корректировки по главам стран, которые приедут на парад Победы в Москву, не исключены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, итоговый список гостей может претерпеть изменения.

«Возможны корректировки списка. Мы будем вас информировать», — сказал Песков.

Журналисты задали пресс-секретарю президента РФ вопрос, посетит ли парад глава Белоруссии Александр Лукашенко после того, как в адрес Москвы прозвучали заявления о якобы «поддержке» претендента на пост руководителя республики Виктора Бабарико. Песков в ответ посоветовал опираться на официальные заявления Минска.

«Не надо ничего интерпретировать», — подчеркнул он.

На этой неделе посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве.

Торжественное празднование Великой Победы в 2020 году было перенесено на более позднюю дату в связи с пандемией коронавируса. Из-за инфекции пришлось отказаться от традиционных массовых мероприятий 9 мая, чтобы не подвергать опасности здоровье участников.

Известно, что во время парада в Москве впервые будет продемонстрирован модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗОПК) «Панцирь-СМ» с малогабаритными ракетами для уничтожения дронов. В мероприятии примут участие около 14 тысяч человек, приглашены парадные расчеты 19 государств.