«Страшилки» о 5G в России привели к трудностям у операторов сотовой связи

Из-за массового распространения слухов о вреде мобильных вышек 5G операторам сотовой связи в России приходится менять свою информационную политику. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

«Прежде мы скептически относились к подобным страшилкам, поскольку понимали их полную абсурдность. Однако при этом большинство из них выстроены грамотно в смысле манипуляций с общественным мнением», — рассказала собеседница ФАН.

По ее словам, как правило при рассказах о том, как плохо воздействуют вышки 5G на здоровье людей, идут ссылки на неких знакомых, якобы имевших с ними дело, но конкретных фамилий при этом не называется. Однако легковерные граждане охотно верят этим «дочерям офицеров». Причем такое происходит не только в России, но и во многих европейских странах.

Все это порой приводит к тому, что «крайними» становятся вышки 5G. Как это, например, произошло в Великобритании в апреле этого года, где разъяренные граждане сожгли и повредили порядка десяти таких вышек. Спровоцировали вандализм слухи о том, что эти новые сети способствуют распространению коронавируса.

В России тоже достаточно тех, кто недоброжелательно относится к вышкам 5G. Правда, поскольку в нашей стране таких вышек совсем немного и работают они в тестовом режиме, народный гнев изливается на вышки предыдущих поколений. Так, в Северной Осетии в конце было сожжено оборудование МТС рядом с селением Нагир, жители которого на несколько дней остались без связи.

Поэтому операторы мобильных сетей теперь пытаются вести максимальную разъяснительную работу в этом направлении.

Диапазон 5G безопасен для здоровья

«Мы уже привыкли к фантастическим сообщениям в соцсетях, где на полном серьезе рассказывается о том, что в один жуткий момент все станции операторов будут переключены неким «рубильником» в режим 5G», — иронично заметила Колесникова.

По ее словам, в этом случае даже трудно понять, что комментировать, поскольку становишься «заложником абсурда».

«Часто идет речь о вреде станций, которые якобы работают в запрещенном во всем мире диапазоне выше 40 гигагерц. Однако такой диапазон вообще никогда не рассматривался в России для развития технологий 5G», — отметила представительница оператора сотовой связи.

По ее словам, для Tele2 выделен безопасный для здоровья диапазон 28 гигагерц.

«При этом все операторы мечтают о диапазоне 3,4–3,8 гигагерц, поскольку он оптимальный с точки зрения возможностей, технологий и тех инвестиций, которые будут вкладываться в развитие сети», — заявила Дарья Колесникова.

Пока эту частоту не выделят российским операторам связи, говорить о коммерческом запуске сетей 5G в стране вряд ли возможно, подчеркнула представительница Tele2. По ее словам, этот вопрос точно не будет решен в текущем году.

«Хотела бы подчеркнуть, что те базовые станции, которые работают в тестовой зоне 5G, (у Tele2 их всего 10), все ввезены в Россию под временное разрешение. И после периода тестовой работы их заберут у нас и вывезут за границу», — рассказала Колесникова.

Всем операторам сотовой связи выделено по одной тестовой зоне. Конкретно у Tele2 эта зона находится на Тверской улице Москвы. Она ограничена Садовым кольцом и Моховой улицей.

«Опасения общественности о вреде 5G беспочвенны, поскольку все базовые станции устанавливаются при получении разрешительных документов от контролирующих органов еще на стадии строительства, и потом контроль идет на протяжении всей работы базовой станции. В этом смысле сеть 5G ничем не отличается от станций 4G», — резюмировала собеседница ФАН.

«Теории заговора» были и раньше

Схожей позиции придерживаются и в ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

«В России нет действующих сетей 5G. Вопрос с частотами для связи пятого поколения в стране по-прежнему открыт. Большинство решений, создаваемых во всем мире для 5G сегодня, рассчитаны на работу в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Поэтому развертывание сети 5G в России в ином диапазоне может не просто стать экономически неэффективным для всех, но и в перспективе спровоцировать отставание страны в цифровой конкуренции», — заявила ФАН старший менеджер по внешним коммуникациям «Билайна» Татьяна Донская.

По ее словам, сегодня в России наблюдается тренд на рост потребления трафика, и есть все основания полагать, что такая динамика сохранится в дальнейшем, после окончательного снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

«За несколько месяцев, проведенных на удаленке, сформировались новые привычки в потреблении контента. Это просмотр кино онлайн, видео-конференции и встречи, онлайн-игры и т. д. Причем все это должно быть в отличном качестве и с максимальной скоростью, без задержек и буферизации», — подчеркнула Донская.

В «Билайне» считают, что внедрение 5G позволит привести сеть в соответствие с постоянно растущей нагрузкой и поддержать требования новых сервисов и технологий, вроде 4К-видео, дополненной реальности и т. д. Компания уже пилотировала в числе первых в мире такие «кейсы» применения 5G, как голографический звонок, удаленные консультации при хирургических операциях, беспилотные самосвалы на реальном производстве, виртуальный туризм, cloud gaming и т. д.

«Теории заговора» о вреде сотовых сетей появлялись и ранее, подчеркнули в пресс-службе «Билайна». Для их устранения необходимо повышать уровень информированности населения и вести просветительскую работу.

«Мы такую работу ведем через наши социальные сети, в составе профильных экспертных сообществ и сотрудничаем с властями по этому вопросу», — резюмировала собеседница ФАН.

В России — строгие стандарты

Пресс-секретарь компании МТС Алексей Меркутов в комментарии ФАН отметил плюсы, которые даст внедрение сетей 5G.

«Из наиболее очевидных плюсов — развитие интернета вещей, дополненной реальности и искусственного интеллекта. Промышленная автоматизация, беспилотный транспорт, телемедицина, дистанционное образование и еще огромное число отраслей получат большой импульс цифрового развития», — заявил собеседник ФАН.

По словам Меркутова, до сих пор нет ни одного свидетельства опасности сети 5G.

«В России действуют одни из самых строгих стандартов в мире для сетей связи, и они жестко контролируются Роскомнадзором и Роспотребнадзором», — отметил представитель МТС.

При этом он затруднился ответить, когда следует ожидать полноценного запуска сетей 5G в России. Меркутов уточнил, что для этого рассматривается возможность использования нескольких диапазонов: 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,9 ГГц, 24,25–29,5 ГГц.

«Практически в каждом из них участники рынка сталкиваются с дефицитом частот. При этом наиболее перспективный для внедрения сетей 5G диапазон 3,4–3,8 ГГц занят», — добавил представитель МТС.

Пресс-секретарь «Мегафона» Михаил Ивонин в разговоре с ФАН отказался обсуждать 5G.

«Мы эту тему сейчас не комментируем. Пускай коллеги комментируют, мы пока воздержимся», — пояснил он.

Между тем, в конце мая в Швеции заработала первая общедоступная сеть 5G. Однако большинство пользователей мобильной связи не могут пользоваться преимуществами этой сети, поскольку в открытой продаже практически нет смартфонов, которые поддерживали бы этот стандарт.