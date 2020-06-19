Сирия новости 19 июня 16:30: SDF арестовали мирного жителя в Ракке, нападение на оппозиционного журналиста в Идлибе

Сирия, 17 июня. Восемь боевиков «Сирийской национальной армии» (СНА) были убиты на окраине Африна. В Ракке боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали местного жителя за неповиновение. Неизвестные напали на репортера оппозиционного телеканала в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): использовала тяжелую артиллерию для обстрела курдских боевиков в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): убили восьмерых членов СНА в Алеппо, арестовали мирного жителя в Ракке.

«Хайят Тахрир Аш-Шам»1: предположительно, напали на оппозиционного журналиста в Идлибе.

Провинция Алеппо

Источник в сети Twitter (OGNreports) сообщает, что размещенные на турецких военных базах на окраине города Африн протурецкие боевики из состава «Сирийской национальной армии» (СНА), используют тяжелую артиллерию для обстрела курдских боевиков из состава «Демократических сил Сирии» (SDF), дислоцированных на севере Алеппо.

Согласно информации My News, четыре члена протурецкой группировки были убиты во время боя. Еще четверо погибли при попытке вывезти тела убитых.

Провинция Дейр эз-Зор

Также OGNreports сообщает, что Касвара Аль-Тейана, бывший лидер сил внутренней безопасности и разведки курдских SDF, был убит неизвестными в Дейр эз-Зоре. Мужчина дезертировал из SDF 15 дней назад.

Несколько военных Сирийской Арабской Армии (САА) получили ранения в результате обстрела неизвестными лицами на восточном берегу Евфрата. Точное число пострадавших при нападении пока неизвестно.

Провинция Идлиб

Источник в Telegram (Directorate 4) сообщает, что в сирийском Идлибе неизвестные напали на репортера оппозиционного телеканала Syria TV Мустафу Халяфу Абу Зияда. Предполагается, что за этим стоят боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», недовольные деятельностью журналистов, которые не согласны с политикой джихадистов.

Провинция Ракка

По информации Alnour Radio, военный патруль SDF на севере Ракки преследовал мужчину, который не остановился ни перед одним контрольно-пропускным пунктом курдов, до дома. После этого боевики ворвались в его дом и арестовали.

Кроме того, SDF конфисковали у мирного жителя сельскохозяйственный трактор и автомобиль в качестве наказания за неповиновение патрулю.



1 Организация запрещена на территории РФ.