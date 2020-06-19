Кремль ответил на заявление Болтона о способности Путина манипулировать Трампом

Москва, 19 июня. Президент РФ Владимир Путин не считает, что может манипулировать своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин считает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью», — сказал представитель Кремля, комментируя высказывание бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что президент РФ может манипулировать американским лидером.

Ранее Болтон дал интервью телеканалу ABC News, в котором отметил, что Трамп не является серьезным соперником для Путина. Кроме того, бывший советник президента США назвал президента РФ умным и жестким лидером.

Также Болтон отметил, что делом жизни для Путина стало определение стратегического положения России в мире, передает «Царьград». По словам Болтона, российский лидер глубоко понимает вопросы госбезопасности и все, что с ней связано.

Ранее политолог Иван Аркатов прокомментировал высказывание Болтона в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. Эксперт подчеркнул, что Владимир Путин — опытный политик, способный переиграть любого оппонента. Также Аркатов предположил, что заявление Болтона является частью одной из фаз предвыборной кампании в США.