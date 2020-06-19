Путин проведет совещание по ситуации с разливом топлива под Норильском

Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин проведет совещание по ликвидации последствий разлива дизельного топлива под Норильском, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, национальный лидер держит ситуацию в Красноярском крае под личным контролем.

«Сегодня он выслушает доклады (главы МЧС Евгения. — Прим. ФАН) Зиничева, (руководителя Росприроднадзора Светланы) Радионовой, (губернатора Красноярского края Александра) Усса и (главы «Норникеля» Владимира) Потанина о том, как обстоят дела при реализации этой операции», — пояснил Песков.

Он также добавил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции.