Песков заявил об отсутствии у России кандидатов на выборах в Белоруссии

Москва, 19 июня. Задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико является внутренним делом Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,

«В данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что на самих выборах в Белоруссии наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют по завершении выборного процесса.

Он также прокомментировал заявления главы Комитета госконтроля Белоруссии о том, что к противоправной деятельности кандидата в президенты республики Виктором Бабарико якобы причастны «кукловоды» из числа «больших начальников в «Газпроме».

«Подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний («Газпром»), безусловно, не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументам», — уверен он.

Песков также обратил внимание, что интересы российских компаний всегда находятся под защитой российского государства.

«Это один из наших приоритетов — защита наших компаний, которые работают в других странах, в том числе в Белоруссии», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Возвращаясь к вопросу о выборах в республике, Песков подчеркнул, что кандидаты на пост президента Белоруссии могут быть только у белорусского народа.