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Военный эксперт назвал полеты бомбардировщиков ВВС США над Охотским морем угрозой России

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Военный эксперт назвал полеты бомбардировщиков ВВС США над Охотским морем угрозой России

США проводят явную отработку выхода на условный рубеж применения оружия по целям на главных рубежах обороны России со взаимодействием американских средств обеспечения и военной инфраструктуры союзников. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

На перехват

ВКС РФ перехватили американские бомбардировщики над Охотским морем. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной.

«12 июня дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа (ВВО) над нейтральными водами <...> была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — говорится в релизе.

В небо были подняты истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31. Отмечается, что государственная граница не была нарушена, а полеты ВКС РФ были выполнены «в строгом соответствии с международными правилами».

За последние полторы недели американские ВВС сами дважды поднимали истребители в воздух для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС в этом же районе.

Враждебный полет

Как отметил Сергей Простаков, в области стратегических отношений между Россией и США прошедший период интересен двумя событиями. Во-первых, в США заявили о выходе из Договора по открытому небу. Это стало продолжением курса администрации президента США Дональда Трампа по отказу от различных международных обязательств и очередным ударом по остаткам взаимного доверия между двумя странами. Во-вторых, президентским указом 2 июня этого года утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

«Это основополагающий документ, который во многом определит будущее российско-американских отношений. В связи с этим полеты стратегических бомбардировщиков США у российских границ приобретают особое значение. Они в последнее время происходили и над Украиной, и над Северным морем, и вот теперь над Охотским. Достаточно лишь взглянуть на карту, чтобы понять, насколько угрожающими выглядят эти маневры американских ВВС», — пояснил Сергей Простаков.

Военный эксперт назвал полеты бомбардировщиков ВВС США над Охотским морем угрозой России

По мнению военного эксперта, США проводят явную отработку выхода на условный рубеж применения оружия по целям на главных рубежах обороны России со взаимодействием американских средств обеспечения и военной инфраструктуры союзников. Одновременно с этим они собирают информацию о реагировании на угрозы с российской стороны в рамках ее новой стратегии.

«Отношения между Россией и США переживают период обострения, причем вина за это полностью лежит на Вашингтоне. Его действия, подобные произошедшему полету над Охотским морем, выглядят вызывающими и враждебными, что создает угрозу для всего мира», — пояснил Сергей Простаков.

6 мая 2020 года два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии. Депутат Госдумы Юрий Швыткин посоветовал НАТО «не испытывать на прочность терпение» российских систем ПВО.

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