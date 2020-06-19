Технический эксперт рассказал о «преступном подлоге» в деле MH17

Москва, 19 июня. Расследование дела о крушении рейса MH17 продолжает полниться подложными доказательствами. На очередное несоответствие обратил внимание технический эксперт Юрий Антипов, написавший об этом в Facebook.

Ранее нидерландский прокурор обнародовал аудиозапись переговоров российского и украинского диспетчеров о полете малайзийского Boeing.

По мнению Антипова, Совместная следственная группа (ССГ) представила в суд смонтированный файл. К такому выводу эксперт пришел исходя из данных предварительного отчета по делу, который Нидерланды представили еще в 2014 году.

В документе содержалась стенограмма разговоров между пилотами лайнера и диспетчерами. Антипов прямо указывает на расхождение с опубликованной аудиозаписью, из файла оказались вырезаны целые фразы, которые есть в стенограмме.

«Наглядное несовпадение фраз в ранее опубликованной стенограмме и сейчас в представленной аудиозаписи это явно доказывает», — отметил технический эксперт.

Новые доказательства, представленные ССГ, Антипов назвал «преступным подлогом и откровенной ложью».

Напомним, Россия передала следствию материалы, которые так и не были приобщены к делу, что еще раз демонстрирует ангажированность и политическую мотивированность судебного процесса.