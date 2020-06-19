«Сочи» сыграет с «Ростовом» в матче РПЛ 19 июня

Сочи, 19 июня. ФК «Сочи» пригласил болельщиков на «сочный» футбол, который состоится 19 июня на стадионе «Фишт» в Адлере. «Сочи» встретится с «Ростовом».

Игру 23-го тура национального чемпионата по футболу не стали переносить. Матч состоится в 20.00. За игрой могут наблюдать порядка четырех тысяч фанатов.

Билеты продаются только онлайн, в кассах их нет, сообщили на сайте ФК. Одному покупателю могут продать не более двух билетов.

Всех болельщиков рассадят на расстоянии 1,5 м, члены одной семьи могут сидеть рядом. Как отмечается в сообщении клуба «Сочи», футбол вернется в регион спустя 95 дней простоя. Это событие обещает быть зрелищным.

Напомним, что матч был под угрозой срыва из-за болезни шести футболистов «Ростова». У спортсменов выявили коронавирус, команда находилась на карантине.