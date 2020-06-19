Постепенное снятие ограничений защитит РФ от второй волны COVID-19

Москва, 19 июня. Заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о снижении темпов прироста новых случаев коронавируса указывает на положительные экономические тенденции, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Накануне Мишустин сообщил, что темп прироста новых случаев за сутки в среднем составляет 1,4%. Глава кабмина отметил, что это дает основания для поэтапного выхода регионов из режима ограничений.

«Поэтапное снятие карантинных ограничений уже дает заметный экономический эффект», — отметил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По словам Колташова, отложенный из-за ограничения спрос возвращается на рынок: люди стали совершать покупки, которые откладывали два месяца, накопленные деньги вернулись на рынок. Кроме того, бизнес нанимает ранее уволенных сотрудников.

«Экономика России все еще остается в состоянии пониженной активности – из фазы депрессии мы еще не вышли. Ударяться в панику не стоит – восстановление хоть и медленно, но планомерно продолжается», — добавил экономист.

Колташов также напомнил, что ограничения должны сниматься постепенно, чтобы избежать второй волны коронавируса. Кроме того, экономист отметил, что масштабные проблемы США с коронавирусом и относительно спокойное прохождение эпидемии в России создали новые финансовые тенденции в мире.

«Инвесторы ищут уголки мира, наименее пострадавшие от COVID-19, в том числе избавляясь от «мусорных» биржевых бумаг. А Россия с ее ресурсами, относительно дешевой рабочей силой и возрождающейся экономикой становится крайне привлекательным вариантом для вложений», — рассказал Колташов.

Эксперт отметил, что российская экономика перезапускаема, проведенные в 2014-2016 годах изменения позволило пройти сложный этап с наименьшими потерями. Колташов считает, что изменения в российской экономике продолжатся благодаря прописанным в общенациональном плане восстановления мероприятиям правительства.