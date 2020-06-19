Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии

Санкт-Петербург, 19 июня. Истинной причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стали проблемы с сердцем, которые усугубились из-за двусторонней пневмонии. Об этом сообщил источник в медицинских кругах.

Напомним, еще в мае стало известно, что Игнатьев длительное время находился на лечении в Санкт-Петербурге в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова. Причиной госпитализации экс-главы Чувашии стало осложнение на сердце. Состояние Игнатьева медики тогда оценивали как стабильно тяжелое.

Заместитель главного врача медцентра имени Алмазова Раиса Конашкова рассказала, что причиной смерти бывшего губернатора стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность. Она отметила, что Игнатьев несколько раз обращался за медицинской помощью в 2019 году. Также Конашкова уточнила, что сердечно-сосудистая недостаточность возникла у экс-главы Чувашии после обширного инфаркта, передает «Царьград» со ссылкой на ТАСС.

О смерти бывшего главы Чувашии стало известно 18 июня, он скончался на 59-м году жизни. СМИ писали, что причиной смерти экс-губернатора стал коронавирус. Как рассказал источник «Невских новостей», еще две недели назад температуры у Игнатьева не было.

Напомним, в январе 2020 года вокруг Михаила Игнатьева разразился скандал после того, как в Сеть попало видео, на котором экс-глава Чувашии заставил одного из офицеров подпрыгнуть за ключами от новой пожарной машины.